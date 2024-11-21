Как санкции влияют на Россию и как можно их усилить

Как-то действующий президент США Джо Байден, описывая стратегию Вашингтона и вообще Запада, заявил: "У нас есть два варианта. Начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически. Или второе: убедиться, что страна, которая действует вопреки международному праву, заплатит за это".

Речь идет прежде всего о санкциях – инструменте сдерживания и ограничения способности РФ быть экономически успешной и, соответственно, и в дальнейшем продолжать эту ужасную агрессию. Они являются способом лишить агрессора ресурсов, дают возможности для разрушения его военных амбиций и демонстрируют единство демократического мира.

Успешные кейсы использования действительно есть.

Но есть и серьезные пробелы, над которыми нам нужно работать, обращает внимание народный депутат (партия "Слуга народа") Елизавета Ясько в колонке Санкции работают, но недостаточно: как усилить международное давление на Россию. Далее – краткое ее изложение.

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Автор колонки пишет, что санкционная политика нанесла ощутимый удар по экономике РФ. Она добавляет, что по итогам 2023 года внешнеторговый баланс России резко ухудшился: профицит торгового баланса упал на 63%, а профицит текущего счета платежного баланса – на 79% по сравнению с 2022 годом.

"Снижение притока иностранной валюты привело к значительной девальвации рубля, что усилило инфляционное давление и заставило Центральный банк РФ повысить процентные ставки и повторно ввести контроль за движением капитала", – отмечает Елизавета Ясько.

Кроме того, по ее словам, благодаря санкциям примерно 313 млрд долларов золотовалютных резервов России сейчас заморожено, а те, которые не подпали под заморозку – активно расходуются.

А еще, напоминает нардеп, Россия потеряла основной рынок природного газа в Европе и имеет сложности с производством новейшего вооружения.

"Финансовое давление испытывает также население России", – пишет автор колонки.

Но, несмотря на имеющиеся результаты, признает Елизавета Ясько, система санкций постепенно теряет эффективность из-за многочисленных пробелов и лазеек.

По словам нардепа, одной из ключевых проблем является то, что ряд третьих стран не только не присоединились к режиму санкций, но и продолжают помогать Москве обходить их.

Еще одним вызовом, обращает внимание автор колонки, является создание Россией так называемого "теневого флота" под флагами разных стран, что позволяет игнорировать установленные предельные цены на нефть.

"Отдельной проблемой является торговля российскими слябами (полуфабрикатами для металлопроката), на которые санкции не распространяются. Это позволяет ЕС покупать дешевый материал, который способствует демпингу, задерживает переход на "зеленую" экономику и приносит России около 60 млрд долларов ежегодно, что составляет около 3% ее ВВП", – отмечает Елизавета Ясько.

По ее словам, то, что эффективность санкций сейчас уменьшается, означает, что санкционное давление надо усиливать, а не отменять.

Она считает, что значительно усилить эффективность санкций против РФ можно с помощью нескольких шагов.

Во-первых, важно расширить экспортный контроль.

Во-вторых, важна борьба с обходом санкций через дочерние компании и структуры, используемые для перевода финансов и ресурсов между странами.

В-третьих, необходимо создать реестр лиц и компаний, нарушающих санкции, чтобы обеспечить лучшую прозрачность в международной политике санкций.

И, в-четвертых, конечно, необходимо постоянно повышать осознание важности санкций общественностью и бизнесом.

"Для достижения максимального эффекта необходимо расширение санкционной коалиции и скоординированная работа с международными партнерами, направленная на закрытие лазеек и усиление санкционного давления на Кремль. Это позволит создать еще более эффективную систему, способную серьезно влиять на политические и экономические реалии в России, тем самым ускоряя завершение ее агрессии против Украины", – резюмирует нардеп.

Подробнее – в колонке Елизаветы Ясько Санкции работают, но недостаточно: как усилить международное давление на Россию.