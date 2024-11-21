Як у ЄС регулюють рекламу "електронних цигарок" і що може зробити у цьому напрямку Україна

Щороку в третій четвер листопада в більшості країн світу відзначають Міжнародний день відмови від куріння.

Цей день – нагадування про те, що тютюнопаління є однією з головних причин передчасної смертності.

Тим часом тютюнові виробники продовжують втілювати рекламні кампанії, націлені в першу чергу на молодь. Одним із таких прикладів є агресивний маркетинг "стіків" (тютюновий виріб для електричного нагрівання; ТВЕН). Вони, поряд з сигаретами, покликані викликати нікотинову залежність, залучати нових споживачів та утримувати існуючих.

В українському законодавстві пристрої для нагрівання "стіків" мають рекламні преференції, які є неприпустимими, адже їхня реклама – це фактично стимулювання споживання тютюну.

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Про те, якою є ситуація щодо такої реклами в країнах Європейського Союзу, читайте в колонці консультантки з юридичних питань ГО "Життя" Юлії Мануйлової ЄС обмежує, Україна – надає преференції. Що має змінитися у рекламуванні тютюнових виробів. Далі – стислий її виклад.

Чи підпадають пристрої з нагрівання тютюнових виробів під повний комплекс заборон, які застосовуються у ЄС до тютюнових виробів?

Авторка колонки наводить приклад скарги тютюнової компанії "Альтадіс" (Altadis, S.A.), дочірньої компанії Imperial Brands, проти Philip Morris Spain.

За її словами, у скарзі стверджувалося, що Philip Morris порушила закон, провівши комунікаційну кампанію для пристрою IQOS та супутніх стіків HEETS, що включала детальну інформацію про характеристики продукту (чим він відрізняється від звичайних сигарет та технологію) та варіанти придбання (де можна придбати пристрій та HEETS, а також ціни на них).

Суд визнав порушення національного законодавства Іспанії та директив ЄС у сфері реклами.

"Крім того, суд підкреслив, що хоча пристрій IQOS не є тютюновим виробом, він не має іншого призначення, окрім як для використання з тютюновим виробом. Тому стимулювання продажу пристрою прирівнюється до стимулювання вживання тютюну", – пише Юлія Мануйлова.

Також вона наводить приклад справи Philip Morris France та Philip Morris Products, у межах якої суд визнав, що IQOS підпадає під сферу регулювання тютюнових виробів і за жодних обставин не може бути прорекламований у будь-який спосіб.

"Судова практика країн ЄС чітко доводить, що пристрої для нагрівання тютюну, хоча формально і не є тютюновими виробами, але призначені виключно для використання з тютюном. Таким чином, стимулювання продажу таких пристроїв є фактично стимулюванням споживання тютюну", – наголошує консультантка з юридичних питань ГО "Життя".

ВООЗ однозначно стверджує, що вживання ТВЕН за допомогою пристроїв для нагрівання тютюну несуть серйозну загрозу здоров'ю, особливо молоді, і потребують законодавчого регулювання на рівні з тютюновими виробами.

Авторка колонки нагадує, що для вирішення цього питання 4 жовтня 2024 року у Верховній Раді України зареєстрували проєкт Закону №12091. Норми законопроєкту №12091 імплементують оновлення євроінтеграційної Директиви 2014/40/ЄС та поглиблюють реалізацію Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.

Представниця ГО "Життя" додає, що одним із ключових положень цього законопроєкту є ліквідація преференцій щодо реклами торгових марок пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Докладніше – в колонці Юлії Мануйлової ЄС обмежує, Україна – надає преференції. Що має змінитися у рекламуванні тютюнових виробів.