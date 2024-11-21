Как в ЕС регулируют рекламу "электронных сигарет" и что может сделать в этом направлении Украина

Каждый год в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечают Международный день отказа от курения.

Этот день – напоминание о том, что табакокурение является одной из главных причин преждевременной смертности.

Между тем табачные производители продолжают воплощать рекламные кампании, нацеленные в первую очередь на молодежь. Одним из таких примеров является агрессивный маркетинг "стиков" (табачное изделие для электрического нагрева; ТИЭН). Они, наряду с сигаретами, призваны вызывать никотиновую зависимость, привлекать новых потребителей и удерживать существующих.

В украинском законодательстве устройства для нагревания "стиков" имеют рекламные преференции, которые являются недопустимыми, ведь их реклама – это фактически стимулирование потребления табака.

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О том, какова ситуация с такой рекламой в странах Европейского Союза, читайте в колонке консультанта по юридическим вопросам ОО "Життя" Юлии Мануйловой ЕС ограничивает, Украина – дает преференции. Что должно измениться в рекламе табачных изделий. Далее – краткое ее изложение.

Подпадают ли устройства по нагреву табачных изделий под полный комплекс запретов, которые применяются в ЕС к табачным изделиям?

Автор колонки приводит пример жалобы табачной компании "Альтадис" (Altadis, S.A.), дочерней компании Imperial Brands, против Philip Morris Spain.

По ее словам, в жалобе утверждалось, что Philip Morris нарушила закон, проведя коммуникационную кампанию для устройства IQOS и сопутствующих стиков HEETS, которая включала подробную информацию о характеристиках продукта (чем он отличается от обычных сигарет и технологию) и варианты приобретения (где можно приобрести устройство и HEETS, а также цены на них).

Суд признал нарушение национального законодательства Испании и директив ЕС в сфере рекламы.

"Кроме того, суд подчеркнул, что хотя устройство IQOS не является табачным изделием, оно не имеет другого назначения, кроме как для использования с табачным изделием. Поэтому стимулирование продажи устройства приравнивается к стимулированию употребления табака", – пишет Юлия Мануйлова.

Также она приводит пример дела Philip Morris France и Philip Morris Products, в рамках которого суд признал, что IQOS подпадает под сферу регулирования табачных изделий и ни при каких обстоятельствах не может быть прорекламирован любым способом.

"Судебная практика стран ЕС четко доказывает, что устройства для нагревания табака, хотя формально и не являются табачными изделиями, но предназначены исключительно для использования с табаком. Таким образом, стимулирование продажи таких устройств является фактически стимулированием потребления табака", – отмечает консультант по юридическим вопросам ОО „Жизнь".

ВОЗ однозначно утверждает, что употребление ТИЭН с помощью устройств для нагревания табака несут серьезную угрозу здоровью, особенно молодежи, и требуют законодательного регулирования на уровне с табачными изделиями.

Автор колонки напоминает, что для решения этого вопроса 4 октября 2024 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект Закона №12091. Нормы законопроекта №12091 имплементируют обновление евроинтеграционной Директивы 2014/40/ЕС и углубляют реализацию Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Представительница ОО "Жизнь" добавляет, что одним из ключевых положений этого законопроекта является ликвидация преференций по рекламе торговых марок устройств для потребления табачных изделий без их сгорания.

Подробнее – в колонке Юлии Мануйловой ЕС ограничивает, Украина – дает преференции. Что должно измениться в рекламе табачных изделий.