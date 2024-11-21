ЄС обмежує, Україна – надає преференції. Що має змінитися у рекламуванні тютюнових виробів

Статистика свідчить, що вживання тютюнових виробів для електричного нагрівання особливо стрімко зростає серед молоді

Щороку в третій четвер листопада в більшості країн світу відзначають Міжнародний день відмови від куріння.

Цей день – нагадування про те, що тютюнопаління є однією з головних причин передчасної смертності. У світі тютюн вбиває 8 мільйонів осіб щороку, в Україні це число становить 130 тисяч людей.

Тим часом тютюнові виробники продовжують втілювати рекламні кампанії, націлені в першу чергу на молодь.

Одним із таких прикладів є агресивний маркетинг тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) або "стіків", які використовуються разом зі спеціальним пристроєм, який нагріває тютюн до високої температури (торговельні марки IQOS (Philip Morris), glo (British American Tobacco), Ploom (Japan Tobacco International) та інші). Незважаючи на відмінності у способі вживання тютюну, як і ТВЕН з пристроями для нагрівання тютюну, так і звичайні сигарети мають спільну мету – викликати нікотинову залежність, залучати нових споживачів та утримувати існуючих.

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При цьому в українському законодавстві пристрої для нагрівання тютюну мають рекламні преференції, які є неприпустимими, адже їхня реклама – це фактично стимулювання споживання тютюну.

У цьому контексті важливо зʼясувати, якою є ситуація щодо такої реклами в країнах Європейського Союзу.

Зокрема, чи підпадають ці пристрої під повний комплекс заборон, які застосовуються до тютюнових виробів.

Розгляньмо це на основі судової практики країн ЄС.

Altadis, S.A. проти Philip Morris

Тютюнова компанія "Альтадіс" (Altadis, S.A.), дочірня компанія Imperial Brands, подала скаргу проти Philip Morris Spain, за порушення заборони реклами в законі про контроль над тютюном. У скарзі стверджувалося, що Philip Morris порушила закон, провівши комунікаційну кампанію для пристрою IQOS та супутніх стіків HEETS, що включала детальну інформацію про характеристики продукту (чим він відрізняється від звичайних сигарет та технологію) та варіанти придбання (де можна придбати пристрій та HEETS, а також ціни на них).

Суд, розглянувши матеріали справи і перевіривши рекламу на предмет відповідності законодавству ЄС у сфері реклами, дійшов висновку, що опублікована інформація була формою комунікації, яка мала пряму або опосередковану мету чи ефект просування тютюнового продукту, що є порушенням національного законодавства Іспанії та директив ЄС у сфері реклами.

Крім того, суд підкреслив, що хоча пристрій IQOS не є тютюновим виробом, він не має іншого призначення, окрім як для використання з тютюновим виробом. Тому стимулювання продажу пристрою прирівнюється до стимулювання вживання тютюну.

Справа Philip Morris France та Philip Morris Products

У цій справі суд зазначив, що маркетингова стратегія IQOS, реалізована у Франції, є частиною глобальної маркетингової кампанії. Усі комунікації, пов'язані з пристроєм IQOS, який використовується з тютюновими виробами, є незаконною непрямою рекламою тютюну в рамках Кодексу громадського здоров'я Франції.

Рекламна кампанія IQOS, в якій використовуються вебсайт, плакати та інші інструменти, спрямована на залучення нових споживачів та підвищення обізнаності про продукт, акцентуючи увагу на його відмінностях від традиційних сигарет.

Суд дійшов висновку, що хоча пристрій для нагрівання тютюну не є тютюновим виробом як таким, його можна використовувати лише з тютюновими стіками HEETS.

Таким чином, він підпадає під сферу регулювання тютюнових виробів і за жодних обставин не може бути прорекламований у будь-який спосіб.

Справа Philip Morris Baltic

Компанія Philip Morris Baltic намагалася оскаржити рішення Департаменту з контролю за наркотиками, тютюном та алкоголем Литви, який оштрафував його на 2100 євро за незаконну рекламу та просування тютюнових виробів.

Однак суд зазначив, що поширюючи інформацію про пристрій IQOS, Philip Morris Baltic також незаконно поширювала інформацію про тютюнові вироби та стимулювала їх вживання.

Що це означає для України?

Судова практика країн ЄС чітко доводить, що пристрої для нагрівання тютюну, хоча формально і не є тютюновими виробами, але призначені виключно для використання з тютюном. Таким чином, стимулювання продажу таких пристроїв є фактично стимулюванням споживання тютюну.

Тези про "меншу шкоду" та "менш жорсткі регулювання" для пристроїв для нагрівання тютюну є спробою тютюнової індустрії збільшувати свої прибутки та послаблювати ефективність політики боротьби з епідемією вживання тютюну.

ВООЗ однозначно стверджує, що вживання ТВЕН за допомогою пристроїв для нагрівання тютюну несуть серйозну загрозу здоров'ю, особливо молоді, і потребують законодавчого регулювання на рівні з тютюновими виробами.

Для вирішення цього питання 4 жовтня 2024 року у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт Закону №12091. Норми законопроєкту №12091 імплементують оновлення євроінтеграційної Директиви 2014/40/ЄС та поглиблюють реалізацію Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.

Одним із ключових положень цього законопроєкту є ліквідація преференцій щодо реклами торгових марок пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Таким чином, ухвалення законопроєкту №12091, ліквідовуючи преференції для реклами пристроїв для нагрівання тютюну, стане значним кроком до гармонізації українського законодавства з європейськими нормами та посилення захисту здоров'я населення.

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