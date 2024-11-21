Франція про пуск МБР по Україні: Якщо правда, то це "надзвичайно серйозно"

Франція наразі не має підтверджень того, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету для атаки по Україні вранці 21 листопада, але в разі, якщо це так, говорить про "продовження ескалації" з боку Москви.

Про це заявив речник французького МЗС Крістоф Лемуан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Лемуана, Париж "ще не має підтвердження" того, що Росія використала МБР для удару по Україні.

"Зрозуміло, що якщо цей запуск підтвердиться, то це буде надзвичайно серйозною подією і, перш за все, це буде продовженням ескалації з боку Росії", – додав він, не уточнивши, якою буде реакція Франції на цю "ескалацію".

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За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Водночас, як згодом повідомили ЗМІ, на Заході сумніваються, що РФ застосувала міжконтинентальну ракету.

В ЄС, коментуючи ці дані, сказали, що якщо вони підтвердяться, "це буде ще однією чіткою ознакою ескалації".