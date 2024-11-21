Франция о пуске МБР по Украине: Если правда, то это "чрезвычайно серьезно"

У Франции пока нет подтверждений того, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету для атаки по Украине утром 21 ноября, но в случае, если это так, говорит о "продолжении эскалации" со стороны Москвы.

Об этом заявил представитель французского МИД Кристоф Лемуан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам Лемуана, у Парижа "еще нет подтверждения" того, что Россия использовала МБР для удара по Украине.

"Понятно, что если этот запуск подтвердится, то это будет чрезвычайно серьезным событием и, прежде всего, это будет продолжением эскалации со стороны России", – добавил он, не уточнив, какой будет реакция Франции на эту "эскалацию".

Реклама:

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

В то же время, как впоследствии сообщили СМИ, на Западе сомневаются, что РФ применила межконтинентальную ракету.

В ЕС, комментируя эти данные, сказали, что если они подтвердятся, "это будет еще одним четким признаком эскалации".