ЗМІ: На Заході сумніваються, що Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною ракетою

Західний посадовець заявив, що російська атака 21 листопада не схожа на атаку з використанням міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це він заявив у коментарі ABC News, передає "Європейська правда".

Як відомо, у четвер, 21 листопада, Росія здійснила ракетний удар по території України, зокрема по Дніпру. Повітряні сили Збройних Сил України писали про те, що ворог міг вдарити по місту міжконтинентальною балістичною ракетою.

За словами західного посадовця, така атака не була схожа на запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Він вважає, що це була балістична ракета, передають журналісти.

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❗ Сьогодні вночі росіяни, як заявили у @KpsZSU, вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності.



На відео зафіксований ранок 21 листопада у Дніпрі. pic.twitter.com/DR5bLyzbHC – Повернись живим (@BackAndAlive) November 21, 2024

Як передає видання, Москва не одразу підтвердила цю заяву, а речник Кремля Дмитрій Пєсков відмовився від коментарів, заявивши, що таке питання слід адресувати Міністерству оборони Росії.

Як повідомляли, під час цієї атаки Польща підіймала свою військову авіацію.

Нагадаємо, у вівторок, 19 листопада, правитель Росії Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Очільник військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер вважає, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.