У США кажуть, що Росія вдарила по Дніпру "експериментальною ракетою", але не МБР

Ракета, яку застосувала Росія для удару по Дніпру вранці 21 листопада, була "експериментальною балістичною ракетою середньої дальності", а не міжконтинентальною балістичною ракетою.

Про це з посиланням на посадовця США повідомив телеканал CNN, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника CNN, США знали про можливість використання експериментальної ракети й заздалегідь попередили Україну та інші країни про це. Він додав, що Росія, ймовірно, має лише "кілька таких експериментальних ракет".

Також посадовець США вказав, Україна зазнала "незліченної кількості атак" з боку Росії, зокрема й із використанням ракет зі "значно більшими боєголовками", ніж балістична ракета середньої дальності, запущена по Дніпру.

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За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Але два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією МБР.

Господар Кремля Владімір Путін у зверненні в четвер фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".