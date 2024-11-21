Джерела Reuters: На Заході не підтверджують запуск МБР по Україні

Два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети для удару по Україні вранці 21 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники Reuters, які говорили на умовах анонімності, заявили, що твердження про використання росіянами МБР "базується на попередньому аналізі".

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Вони не виключили, що висновки можуть змінитися в подальшому.

ЗМІ й раніше повідомляли, що на Заході сумніваються у застосуванні міжконтинентальної ракети.

За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

В ЄС, коментуючи ці дані, сказали, що якщо вони підтвердяться,"це буде ще однією чіткою ознакою ескалації".