Польща запросила Словаччину долучитися до проєкту "Східний щит"

Польща запросила Словаччину взяти участь у реалізації проєкту "Східний щит" з будівництва фортифікаційних укріплень на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про це під час візиту до Братислави заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, цитує Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".

Як заявив Косіняк-Камиш – Польща та Словаччина готові поглиблювати співпрацю у сфері навчання військовослужбовців та обміну досвідом.

"Я запросив Словаччину до ініціативи "Східний щит", в межах якої ми будуємо укріплення на східному фланзі НАТО", – проінформував він.

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За словами очільника оборонного відомства Польщі, Словаччина "має прекрасні інженерні сили, і співпраця в цій сфері необхідна".

Окрім цього, як передає Міноборони країни, він також заявив про те, що для Польщі наразі "ключовим питанням у галузі є отримання потужностей для виробництва великокаліберних боєприпасів у великих обсягах".

"Без партнерства зі Словаччиною ми не досягнемо цієї мети. Я в цьому переконаний. Знаю, що ви є нашим фундаментальним партнером, за що я вам дуже дякую", – заявив він.

За словами Косіняка-Камиша, країни домовилися підготувати міжурядову угоду про стратегічне співробітництво, про розвиток оборонної промисловості.

"Я сподіваюся, що ми зможемо підписати цей документ дуже скоро. Але перед цим представники наших оборонних компаній відвідають Словаччину, щоб посилити цю співпрацю", – додав він.

Як відомо, проєкт "Східний щит", що передбачає будівництво укріплень на кордоні Польщі з Білоруссю та Росією, анонсували у травні.

У Міністерстві оборони Польщі говорили, що в рамках програми "Східний щит" міністерство планує закупити важку інженерну техніку на суму до 600 млн злотих.

А 1 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.