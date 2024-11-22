Польша пригласила Словакию присоединиться к проекту "Восточный щит"

Польша пригласила Словакию принять участие в реализации проекта "Восточный щит" по строительству фортификационных укреплений на границе с Россией и Беларусью.

Об этом во время визита в Братиславу заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, цитирует Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Как заявил Косиняк-Камыш – Польша и Словакия готовы углублять сотрудничество в сфере обучения военнослужащих и обмена опытом.

"Я пригласил Словакию к инициативе "Восточный щит", в рамках которой мы строим укрепления на восточном фланге НАТО", – проинформировал он.

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По словам главы оборонного ведомства Польши, Словакия "имеет прекрасные инженерные силы, и сотрудничество в этой сфере необходимо".

Кроме этого, как передает Минобороны страны, он также заявил о том, что для Польши сейчас "ключевым вопросом в области является получение мощностей для производства крупнокалиберных боеприпасов в больших объемах".

"Без партнерства со Словакией мы не достигнем этой цели. Я в этом убежден. Знаю, что вы являетесь нашим фундаментальным партнером, за что я вас очень благодарю", – заявил он.

По словам Косиняка-Камыша, страны договорились подготовить межправительственное соглашение о стратегическом сотрудничестве, о развитии оборонной промышленности.

"Я надеюсь, что мы сможем подписать этот документ очень скоро. Но перед этим представители наших оборонных компаний посетят Словакию, чтобы усилить это сотрудничество", – добавил он.

Как известно, проект "Восточный щит", предусматривающий строительство укреплений на границе Польши с Беларусью и Россией, анонсировали в мае.

В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы "Восточный щит" министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.

А 1 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.