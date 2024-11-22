В Італії зафіксували рекордну кількість одностатевих цивільних партнерств

Кількість одностатевих цивільних партнерств в Італії у 2023 році зросла до шестирічного максимуму на тлі падіння числа укладених гетеросексуальних шлюбів.

Про це свідчать дані Національного інституту статистики Італії (ISTAT), повідомляє "Європейська правда".

За даними ISTAT, минулого року в Італії уклали 3019 одностатевих партнерств, що на 7,3% більше, ніж роком раніше. Це найвищий показник з 2017-го – першого повного року після легалізації партнерств.

Водночас шлюбів, як в Італії дозволені тільки для гетеросексуальних пар, за 2023 рік уклали 184 тисячі – на 2,6% менше, ніж у 2022-му. Дані за перші вісім місяців 2024 року підтверджують тенденцію: кількість шлюбів в Італії за цей період упала на 6,7% у порівнянні з аналогічним періодом у 2023 році.

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Частка релігійних шлюбів серед італійців продовжує знижуватись ще помітніше: у 2023-му їх уклали на 8,2% менше, ніж у 2022-му.

Паралельно у 2023-му в Італії зареєстрували 80 тисяч розлучень і 82 тисячі розведень (коли чоловік і жінка формально не припиняють шлюбу, але фактично не живуть разом).

Італія легалізувала одностатеві цивільні партнерства у 2016 році, подолавши опір католицьких і консервативних груп, але не надала їм права на усиновлення.

Уряд прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні, який прийшов до влади у 2022 році з обіцянками захищати традиційні "сімейні цінності", ухвалив кілька рішень, що обмежують права ЛГБТ-пар у країні.