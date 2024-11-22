В Италии зафиксировали рекордное число однополых гражданских партнерств

Количество однополых гражданских партнерств в Италии в 2023 году выросло до шестилетнего максимума на фоне падения числа заключенных гетеросексуальных браков.

Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики Италии (ISTAT), сообщает "Европейская правда".

По данным ISTAT, в прошлом году в Италии заключили 3019 однополых партнерств, что на 7,3% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с 2017-го – первого полного года после легализации партнерств.

В то же время браков, которые в Италии разрешены только для гетеросексуальных пар, за 2023 год заключили 184 тысячи – на 2,6% меньше, чем в 2022-м. Данные за первые восемь месяцев 2024 года подтверждают тенденцию: количество браков в Италии за этот период упало на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

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Доля религиозных браков среди итальянцев продолжает снижаться еще заметнее: в 2023-м их заключили на 8,2% меньше, чем в 2022-м.

Параллельно в 2023-м в Италии зарегистрировали 80 тысяч официальных разводов и 82 тысячи расставаний (когда мужчина и женщина формально не прекращают брак, но фактически не живут вместе).

Италия легализовала однополые гражданские партнерства в 2016 году, преодолев сопротивление католических и консервативных групп, но не предоставила им права на усыновление.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони, которое пришло к власти в 2022 году с обещаниями защищать традиционные семейные ценности, приняло несколько решений, ограничивающих права ЛГБТ-пар в стране.