Чому від ЄС чекають глобального лідерства

З приходом до влади для нової Єврокомісії настає вирішальний момент для рішучого лідерства в енергетичній політиці. З огляду на натяки нової адміністрації США на можливі зміни в політиці щодо України, відданість Європи зменшенню залежності від російського викопного палива є критично важливою.

Не лише для її безпеки, а й як глобальний сигнал рішучості.

Про те, як Євросоюз може продемонструвати глобальне лідерство в енергетичній сфері на тлі обрання Трампа, читайте в колонці аналітика Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) Петраса Катінаса Уникнути нової залежності: чому Єврокомісія має очолити курс на відмову від російського палива. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки зазначає, що нова адміністрація США задля зупинки повномасштабного вторгнення Росії може запропонувати скасування енергетичних санкцій в обмін на припинення вогню.

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У цьому контексті нова Європейська комісія має рідкісну історичну можливість продемонструвати лідерство, вважає Петрас Катінас.

"ЄС може прокласти чіткий шлях до відмови від російського викопного палива та підтримати суверенітет України сталими стратегічними діями. Європа має продовжувати курс, твердо дотримуючись свого зобов’язання припинити свою залежність від російського викопного палива та зберегти санкції щодо нього", – пише аналітик.

Він нагадує, що це бачення узгоджується з ініціативою Євросоюзу RePowerEU, спрямованою на поступову відмову від російської енергетики до 2027 року. Проте, попри амбітні цілі, реалізація RePowerEU зіткнулася зі значними проблемами, створюючи прогалини, якими Москва продовжує користуватися.

Петрас Катінас впевнений, що нова Комісія має ключову можливість розв’язати ці проблеми, зміцнити енергетичну безпеку ЄС і підтвердити свою відданість Україні.

Для цього, серед іншого, нова Європейська комісія повинна розглянути впровадження чітких вказівок і чітких термінів для поступового припинення імпорту російської нафти державами-членами, які не мають виходу до моря. Представник CREA вважає, що встановлення конкретних часових рамок допоможе гарантувати, що ці винятки не перешкоджатимуть прогресу.

Крім того, на його думку, Комісія повинна усунути лазівку в нафтопереробці та вивчити можливість накладання обмежень на нафтопереробні заводи, які значною мірою залежать від російської сирої нафти.

Також, нагадує автор колонки, є проблема "тіньових" танкерів, які працюють поза рамками морського регулювання. Такі судна можуть призвести до екологічної катастрофи.

Значною вразливістю ЄС залишається природний газ, попереджає аналітик.

Хоча Брюссель декларує зменшення залежності від російського газу, у першій половині 2024 року імпорт російського природного газу до ЄС зріс на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Петрас Катінас вважає, що нова Європейська комісія повинна розглянути можливості та готовність кожної країни диверсифікувати джерела газу.

Він побоюється, що деякі країни-члени можуть повернутися до старих торговельних практик з російськими постачальниками, особливо тому, що певні політичні фракції намагаються переглянути заборони на російське викопне паливо через економічне навантаження.

"Попри привабливість повернення до дешевого російського газу, країни ЄС повинні визнати, що ця недалекоглядна політика коштує дорого.

Покладання на доступний російський газ несе значні політичні ризики, які доводиться нести громадянам ЄС", – застерігає представник CREA.

На його думку, юридично зобов’язуючі цілі RePowerEU є вирішальними для запобігання потенційним відкатам і гарантування безпечнішого енергетичного майбутнього

Роблячи це, впевнений автор колонки, Європа може зміцнити позиції України, посилити свою енергетичну незалежність і стати стабільною силою серед глобальної невизначеності.

Докладніше – в колонці Петраса Катінаса Уникнути нової залежності: чому Єврокомісія має очолити курс на відмову від російського палива.