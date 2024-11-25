Почему от ЕС ждут глобального лидерства

С приходом к власти для новой Еврокомиссии наступает решающий момент для решительного лидерства в энергетической политике. Учитывая намеки новой администрации США на возможные изменения в политике в отношении Украины, приверженность Европы уменьшению зависимости от российского ископаемого топлива является критически важной.

Не только для ее безопасности, но и как глобальный сигнал решимости.

О том, как Евросоюз может продемонстрировать глобальное лидерство в энергетической сфере на фоне избрания Трампа, читайте в колонке аналитика Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Петраса Катинаса Избежать новой зависимости: почему Еврокомиссия должна возглавить курс на отказ от российского топлива. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что новая администрация США для остановки полномасштабного вторжения России может предложить РФ отмену энергетических санкций в обмен на прекращение огня.

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В этом контексте новая Европейская комиссия имеет редкую историческую возможность продемонстрировать лидерство, считает Петрас Катинас.

"ЕС может проложить четкий путь к отказу от российского ископаемого топлива и поддержать суверенитет Украины постоянными стратегическими действиями. Европа должна продолжать курс, твердо придерживаясь своего обязательства прекратить свою зависимость от российского ископаемого топлива и сохранить санкции в отношении него", – пишет аналитик.

Он напоминает, что это видение согласуется с инициативой Евросоюза RePowerEU, направленной на постепенный отказ от российской энергетики до 2027 года. Однако, несмотря на амбициозные цели, реализация RePowerEU столкнулась со значительными проблемами, создавая пробелы, которыми Москва продолжает пользоваться.

Петрас Катинас уверен, что новая Комиссия имеет ключевую возможность решить эти проблемы, укрепить энергетическую безопасность ЕС и подтвердить свою преданность Украине.

Для этого, среди прочего, новая Европейская комиссия должна рассмотреть внедрение четких указаний и четких сроков для постепенного прекращения импорта российской нефти государствами-членами, которые не имеют выхода к морю. Представитель CREA считает, что установление конкретных временных рамок поможет гарантировать, что эти исключения не будут препятствовать прогрессу.

Кроме того, по его мнению, Комиссия должна устранить лазейку в нефтепереработке и изучить возможность наложения ограничений на нефтеперерабатывающие заводы, которые в значительной степени зависят от российской сырой нефти.

Также, напоминает автор колонки, есть проблема "теневых" танкеров, которые работают вне рамок морского регулирования. Такие суда могут привести к экологической катастрофе.

Значительной уязвимостью ЕС остается природный газ, предупреждает аналитик.

Хотя Брюссель декларирует уменьшение зависимости от российского газа, в первой половине 2024 года импорт российского природного газа в ЕС вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Петрас Катинас считает, что новая Европейская комиссия должна рассмотреть возможности и готовность каждой страны диверсифицировать источники газа.

Он опасается, что некоторые страны-члены могут вернуться к старым торговым практикам с российскими поставщиками, особенно потому, что определенные политические фракции пытаются пересмотреть запреты на российское ископаемое топливо из-за экономической нагрузки.

"Несмотря на привлекательность возвращения к дешевому российскому газу, страны ЕС должны признать, что эта недальновидная политика стоит дорого.

Полагание на доступный российский газ несет значительные политические риски, которые приходится нести гражданам ЕС", – предостерегает представитель CREA.

По его мнению, юридически обязывающие цели RePowerEU являются решающими для предотвращения потенциальных откатов и обеспечения более безопасного энергетического будущего

Делая это, уверен автор колонки, Европа может укрепить позиции Украины, усилить свою энергетическую независимость и стать стабильной силой среди глобальной неопределенности.

Подробнее – в колонке Петраса Катинаса Избежать новой зависимости: почему Еврокомиссия должна возглавить курс на отказ от российского топлива.