Польські фермери можуть відновити блокаду всього кордону з Україною 10 грудня

Польські фермери, які на знак протесту, блокували кордон з Україною у Медиці, можуть відновити свої акції 10 грудня і вони будуть розширені на весь східний кордон.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TOK FM.

Фермери, які 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною, вирішили призупинити свою акцію до 10 грудня. Очікується, що до цього часу міністр сільського господарства відреагує на їхні вимоги.

Після переговорів з фермерами міністр сільського господарства Чеслав Секерський заявив, що підготує відповідь на їхні вимоги до 10 грудня. Серед іншого, фермери розраховують виступити проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Південної Америки (Меркосур).

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Вони побоюються, що відсутність відповіді призведе до неконтрольованого напливу сільськогосподарської продукції до Польщі з країн, що входять до Меркосур.

Секерський оголосив, що його міністерство разом з Міністерством розвитку готує спільну негативну позицію щодо угоди ЄС-Меркосур до засідання уряду у вівторок.

Як зазначив лідер "Підкарпатського ошуканого села" Роман Кондрув, акція протесту призупинена, а не остаточно припинена.

"Ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде зроблено, ми обов'язково знову підемо до кордону. І це вже буде масовий протест, будуть протести на всьому східному кордоні", – заявив активіст.

Фермери також вийшли на вулицю через сільськогосподарський податок. Секерський повідомив, що домовленості з фермерами були змінені, і що всі кошти, призначені для відшкодування четвертого платежу для всіх фермерів, були перерозподілені на виплату третього і четвертого платежів податку для тих, хто зазнав збитків у своїх господарствах через заморозки, град або проливні дощі.

Переговори з міністром сільського господарства також включали поправку до так званого закону про ланцюги, який забороняє утримувати тварин на ланцюгах і в занадто тісних загонах.

Початково польські фермери планували протестувати у Медиці до кінця року.