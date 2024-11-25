Польские фермеры могут возобновить блокаду всей границы с Украиной 10 декабря

Польские фермеры, которые в знак протеста, блокировали границу с Украиной в Медыке, могут возобновить свои акции 10 декабря и они будут расширены на всю восточную границу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TOK FM.

Фермеры, которые 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной, решили приостановить свою акцию до 10 декабря. Ожидается, что к этому времени министр сельского хозяйства отреагирует на их требования.

После переговоров с фермерами министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявил, что подготовит ответ на их требования до 10 декабря. Среди прочего, фермеры рассчитывают выступить против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки (Меркосур).

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Они опасаются, что отсутствие ответа приведет к неконтролируемому наплыву сельскохозяйственной продукции в Польшу из стран, входящих в Меркосур.

Секерский объявил, что его министерство вместе с Министерством развития готовит общую негативную позицию по соглашению ЕС-Меркосур к заседанию правительства во вторник.

Как отметил лидер "Подкарпатского обманутого села" Роман Кондрув, акция протеста приостановлена, а не окончательно прекращена.

"Мы даем министру время, и если ничего не будет сделано, мы обязательно снова пойдем к границе. И это уже будет массовый протест, будут протесты на всей восточной границе", – заявил активист.

Фермеры также вышли на улицу из-за сельскохозяйственного налога. Секерский сообщил, что договоренности с фермерами были изменены, и что все средства, предназначенные для возмещения четвертого платежа для всех фермеров, были перераспределены на выплату третьего и четвертого платежей налога для тех, кто понес убытки в своих хозяйствах из-за заморозков, града или проливных дождей.

Переговоры с министром сельского хозяйства также включали поправку к так называемому закону о цепях, который запрещает содержать животных на цепях и в слишком тесных загонах.

Изначально польские фермеры планировали протестовать в Медыке до конца года.