Польські фермери планують розпочати страйк на пункті пропуску "Медика-Шегині"

У суботу, 23 листопада, зранку польські фермери планують почати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині": обмеження руху стосуватимуться вантажівок.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці, передає "Європейська правда".

Попередньо польські митники повідомили, що фермери планують розпочати страйк у суботу, 23 листопада, о 09:00.

"Наразі польські митники поінформували про те, що блокування руху транспортних засобів триватиме до кінця 2024 року", – йдеться у повідомленні.

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Митники зазначили, що протестувальники пропускатимуть автобуси та легкові авто в обох напрямках. Обмеження руху стосуватимуться вантажівок.

На вʼїзд в Україну польські фермери планують пропускати по одній вантажівці на годину. На виїзд з України блокуватимуть вантажівки вагою понад 3,5 тонни.

8 жовтня писали, що польські фермери збираються відновити блокаду руху вантажів через кордон з Україною, як минулого року, та анонсували першу блокаду для КПП "Медика – Шегині", яку хочуть тримати до кінця року.

Попередня блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП "Гребенне – Рава-Руська".

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