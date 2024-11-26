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Сили оборони України отримали 11 карет швидкої від чеської організації

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Новини — Вівторок, 26 листопада 2024, 14:11 — Уляна Кричковська

Посольство України в Чехії сприяло відправленню 11 карет швидкої Силам оборони.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ, передає "Європейська правда".

Дипломати посольства взяли участь у відправці чеської допомоги українським Силам оборони. Цього разу – 11 авто швидкої допомоги, оснащених медичним обладнанням, які слугуватимуть на різних напрямках в Україні. 

Фото: МЗС
Фото: МЗС

Загальна вартість допомоги становить 13 млн чеських крон (близько $522,9 тисячі). Ініціатива була здійснена чеською неурядовою організацією Post Bellum у координації з посольством.

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Фото: МЗС
Фото: МЗС

Як передає відомство, чеська неурядова організація  Post Bellum з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постійно збирає та відправляє різну допомогу Силам оборони у координації з посольством. 

Наприкінці жовтня 18 карет швидкої допомоги та медичні набори від Словаччини відправили медикам Київської та Сумської областей.

А наприкінці листопада агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 63 генератори водопостачальникам кількох областей України.

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