Словаччина направила українським медикам 18 карет швидкої допомоги

18 карет швидкої допомоги та медичні набори від Словаччини відправлені медикам Київської та Сумської областей.

Про це у п’ятницю повідомили в МЗС України, пише "Європейська правда".

Допомогу передали завдяки спільним зусиллям міністерств охорони здоров'я, внутрішніх справ, закордонних справ та європейських питань Словаччини, а також Служби екстреної медичної допомоги Братислави.

фото: МЗС

У МЗС подякували уряду Словаччини та посольству України за сприяння у реалізації цього проєкту.

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"Кожна карета швидкої допомоги – це майбутні врятовані життя та свідчення солідарності Словаччини з Україною. Щира подяка всім, хто долучився до цього важливого проєкту!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Словаччина надасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.

Нещодавно також повідомлялося, що Словаччина та Угорщина, хоча сприймаються як найбільш "проблемні" західні сусіди України, жодного разу не відмовляли Києву в аварійному імпорті електроенергії.