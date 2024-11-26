Силы обороны Украины получили 11 карет скорой помощи от чешской организации
Новости — Вторник, 26 ноября 2024, 14:11 —
Посольство Украины в Чехии содействовало отправке 11 карет скорой помощи Силам обороны.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел, передает "Европейская правда".
Дипломаты посольства приняли участие в отправке чешской помощи украинским Силам обороны. На этот раз – 11 авто скорой помощи, оснащенных медицинским оборудованием, которые будут служить на разных направлениях в Украине.
Общая стоимость помощи составляет 13 млн чешских крон (около $522,9 тысячи). Инициатива была осуществлена чешской неправительственной организацией Post Bellum в координации с посольством.
Как передает ведомство, чешская неправительственная организация Post Bellum с начала полномасштабного российского вторжения в Украину постоянно собирает и отправляет различную помощь Силам обороны в координации с посольством.
В конце октября 18 карет скорой помощи и медицинские наборы от Словакии отправили медикам Киевской и Сумской областей.
А в конце ноября агентство США по международному развитию (USAID) передало 63 генератора водопоставщикам нескольких областей Украины.