Силы обороны Украины получили 11 карет скорой помощи от чешской организации

Посольство Украины в Чехии содействовало отправке 11 карет скорой помощи Силам обороны.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел, передает "Европейская правда".

Дипломаты посольства приняли участие в отправке чешской помощи украинским Силам обороны. На этот раз – 11 авто скорой помощи, оснащенных медицинским оборудованием, которые будут служить на разных направлениях в Украине.

Фото: МИД

Общая стоимость помощи составляет 13 млн чешских крон (около $522,9 тысячи). Инициатива была осуществлена чешской неправительственной организацией Post Bellum в координации с посольством.

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Фото: МИД

Как передает ведомство, чешская неправительственная организация Post Bellum с начала полномасштабного российского вторжения в Украину постоянно собирает и отправляет различную помощь Силам обороны в координации с посольством.

В конце октября 18 карет скорой помощи и медицинские наборы от Словакии отправили медикам Киевской и Сумской областей.

А в конце ноября агентство США по международному развитию (USAID) передало 63 генератора водопоставщикам нескольких областей Украины.