МЗС Литви про катастрофу DHL: НАТО має накреслити червоні лінії для РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у вівторок, 25 листопада, закликав НАТО накреслити "суворі червоні лінії" для Росії щодо гібридних атак і надіслати єдиний сигнал про реакцію альянсу на такі дії.

Про це написав мовник LRT, передає "Європейська правда".

На спільній пресконференції в Таллінні зі своїм естонським колегою Маргусом Тсахкною Ландсбергіс заявив, що наразі потрібно надіслати "дуже чіткий сигнал росіянам"

"Ми повинні надіслати повідомлення нашим партнерам, що, дивіться, ми знаходимося на території гібридних атак. Люди занепокоєні. І ми повинні послати дуже чіткий сигнал росіянам, що існують червоні лінії, які ви не хочете перетинати", – заявив він.

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Очільник литовського МЗС акцентував – це має зробити не лише відомство Литви та Естонії, а НАТО.

"Це повинні зробити найпотужніші союзники в нашому альянсі", – сказав він.

Ландсбергіс зазначив, що розслідування катастрофи вантажного літака DHL у Вільнюсі, що сталася в понеділок, 25 листопада, триває, і що "поки що не виключається жодна версія", додавши, що інцидент "безумовно, викликає занепокоєння".

Міністр також заявив, що в цьому контексті союзники повинні надіслати сигнал як очільнику Кремля Владіміру Путіну, так і власним громадянам, що спроби агресора залякати повинні припинитися, інакше будуть вжиті конкретні дії.

"А потім партнери по НАТО мають домовитись на більш закритому засіданні про те, що буде після цього "інакше", але це має відбутись так, щоб це стало сигналом не лише для Путіна, а й для нашого народу, що до цього ставляться серйозно і ми розглядаємо усі варіанти того, як ми реагуємо в таких випадках", – додав він.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині. Внаслідок аварії один з пілотів загинув, ще троє членів екіпажу вижили.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.

Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що через деструктивну поведінку Росії будь-які рідкісні нещасні випадки у Європію тепер природно викликають підозри, чи не було це диверсією.

Детальніше про події 25 листопада читайте у статті: "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.