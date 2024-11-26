МИД Литвы о катастрофе DHL: НАТО должно начертить красные линии для РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник, 25 ноября, призвал НАТО начертить "строгие красные линии" для России по гибридным атакам и направить единый сигнал о реакции Альянса на такие действия.

Об этом написал LRT, передает "Европейская правда".

На совместной пресс-конференции в Таллинне со своим эстонским коллегой Маргусом Тсахкной Ландсбергис заявил, что сейчас нужно отправить "очень четкий сигнал россиянам"

"Мы должны отправить сообщение нашим партнерам, что, смотрите, мы находимся на территории гибридных атак. Люди обеспокоены. И мы должны послать очень четкий сигнал россиянам, что существуют красные линии, которые вы не хотите пересекать", – заявил он.

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Глава литовского МИД акцентировал – это должно сделать не только ведомство Литвы и Эстонии, а НАТО.

"Это должны сделать самые мощные союзники в нашем альянсе", – сказал он.

Ландсбергис отметил, что расследование катастрофы грузового самолета DHL в Вильнюсе, произошедшей в понедельник, 25 ноября, продолжается, и что "пока не исключается ни одна версия", добавив, что инцидент "безусловно, вызывает беспокойство".

Министр также заявил, что в этом контексте союзники должны послать сигнал как главе Кремля Владимиру Путину, так и собственным гражданам, что попытки агрессора запугать должны прекратиться, иначе будут приняты конкретные действия.

"А потом партнеры по НАТО должны договориться на более закрытом заседании о том, что будет после этого "иначе", но это должно произойти так, чтобы это стало сигналом не только для Путина, но и для нашего народа, что к этому относятся серьезно и мы рассматриваем все варианты того, как мы реагируем в таких случаях", – добавил он.

Напомним, грузовой Boeing 737-476 (SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии. В результате аварии один из пилотов погиб, еще трое членов экипажа выжили.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.

В частности, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что из-за деструктивного поведения России любые редкие несчастные случаи в Европе теперь естественно вызывают подозрения, не было ли это диверсией.

Подробнее о событиях 25 ноября читайте в статье: "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.