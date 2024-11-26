ЗМІ: Гарріс не виключає участі у виборах президента США 2028 року

Віцепрезидентка США Камала Гарріс після поразки у президентських перегонах відійшла від публічної діяльності, але в приватному порядку не виключає повернення до політики, зокрема й участі у виборах.

Про це дізналось видання Politico від оточення Гарріс, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників Politico, Гарріс сказала своєму оточенню та союзникам не відкидати можливості її участі у виборах – чи то губернатора її рідної Каліфорнії у 2026 році, чи то президентських у 2028-му.

"Я залишаюсь у боротьбі", – казала віцепрезидентка в телефонних розмовах, ідеться в публікації.

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Очікується, що Гарріс із сім’єю протягом найближчих місяців буде вирішувати, яке майбутнє вона бачить для себе у Демократичній партії та як планує діяти далі.

Дехто в оточенні віцепрезидентки вважає, що вона загалом провела успішну кампанію з огляду на те, що отримала номінацію за 100 днів до виборів президента – а отже, відіграватиме важливу роль на праймериз Демпартії 2028 року.

Інші ж співрозмовники Politico говорять, що навряд чи партія "звернеться до неї вдруге" для участі в президентських виборах.

Якщо ж Гарріс вирішить балотуватись на посаду губернаторки Каліфорнії, то, вважають в її оточенні, навряд чи зможе змінити свою думку та змагатись за президентську посаду, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, в першому й наразі останньому виступі після поразки на виборах президента США Камала Гарріс пообіцяла "продовжувати боротьбу".