СМИ: Харрис не исключает участия в выборах президента США в 2028 году

Вице-президент США Камала Харрис после поражения в президентской гонке отошла от публичной деятельности, но в частном порядке не исключает возвращения к политике, в том числе и участия в выборах.

Об этом узнало издание Politico от окружения Харрис, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников Politico, Харрис сказала своему окружению и союзникам не исключать возможности ее участия в выборах – то ли губернатора ее родной Калифорнии в 2026 году, то ли президентских в 2028-м.

"Я остаюсь в борьбе", – говорила вице-президент в телефонных разговорах, говорится в публикации.

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Ожидается, что Харрис с семьей в ближайшие месяцы будет решать, какое будущее она видит для себя в Демократической партии и как планирует действовать дальше.

Некоторые в окружении вице-президента считают, что она в целом провела успешную кампанию, учитывая то, что получила номинацию за 100 дней до выборов президента – а значит, будет играть важную роль на праймериз Демпартии 2028 года.

Другие же собеседники Politico говорят, что вряд ли партия "обратится к ней во второй раз" для участия в президентских выборах.

Если же Харрис решит баллотироваться на пост губернатора Калифорнии, то, считают в ее окружении, вряд ли сможет изменить свое мнение и бороться за президентский пост, говорится в материале.

Напомним, в первом и пока последнем выступлении после поражения на выборах президента США Камала Харрис пообещала "продолжать борьбу".