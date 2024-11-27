Німецький генерал вважає країну "головною мішенню" гібридних атак РФ через допомогу Україні

Керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина зараз є головною ціллю гібридних атак Росії у зв’язку з її провідною роллю у підтримці України.

Про це він сказав у розмові з "Європейською правдою".

Коментуючи катастрофу вантажного літака над Вільнюсом, що виконував рейс для компанії DHL, Фройдінг сказав, що інформації про саму аварію поки надто мало, але це не скасовує факту того, що гібридна війна стала інструментом Кремля. Особливо – зважаючи на попередні "поштові атаки" на німецьку логістичну компанію.

"Ми повністю усвідомлюємо, що, з російської точки зору, зараз немає миру між Росією та Західною Європою або Німеччиною. Міжнародне право, на думку Росії, більше не діє. Враховуючи, що Німеччина надає Україні найбільшу підтримку серед європейських держав, ми є головною мішенню для російських гібридних атак, і ми повинні бути готові до цього", – заявив "ЄвроПравді" німецький генерал.

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Також Фройдінг розповів, що у Німеччині бачать ознаки намірів Росії до 2029 досягти спроможностей такого рівня, аби потенційно могти здійснити нову агресію, у тому числі проти держави НАТО.

Також генерал анонсував передачу Україні ще двох IRIS-T до кінця року.