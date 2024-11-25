У Німеччині анонсували передачу Україні ще двох IRIS-T до кінця року

Україна до кінця 2024 року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності.

Про це в розмові з журналістами в Києві сказав керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Фройдінг зазначив, що протягом останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder, а також розпочали програму ударних безпілотників.

"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва", – анонсував німецький генерал-майор.

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"Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів", – запевнив він.

На початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).

Станом на початок жовтня чотири системи SLM і три SLS перебували в Україні. Після цього Міноборони ФРН відзвітувало про передання двох систем SLM і SLS, а Шольц у розмові з президентом Володимиром Зеленським обіцяв доставити ще одну систему IRIS-T до кінця року.