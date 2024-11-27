Немецкий генерал считает страну "главной мишенью" гибридных атак РФ из-за помощи Украине

Руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг считает, что Германия сейчас является главной целью гибридных атак России в связи с ее ведущей ролью в поддержке Украины.

Об этом он сказал в разговоре с "Европейской правдой".

Комментируя катастрофу грузового самолета над Вильнюсом, выполнявшего рейс для компании DHL, Фройдинг сказал, что информации о самой аварии пока слишком мало, но это не отменяет факта того, что гибридная война стала инструментом Кремля. Особенно – учитывая предыдущие "почтовые атаки" на немецкую логистическую компанию.

"Мы полностью осознаем, что, с российской точки зрения, сейчас нет мира между Россией и Западной Европой или Германией. Международное право, по мнению России, больше не действует. Учитывая, что Германия оказывает Украине наибольшую поддержку среди европейских государств, мы являемся главной мишенью для российских гибридных атак, и мы должны быть готовы к этому", – заявил "ЕвроПравде" немецкий генерал.

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Также Фройдинг рассказал, что в Германии видят признаки намерений России к 2029 году достичь возможностей такого уровня, чтобы потенциально мочь осуществить новую агрессию, в том числе против государства НАТО.

Также генерал анонсировал передачу Украине еще двух IRIS-T до конца года.