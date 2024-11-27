Прем'єр Словаччини поїде до Москви на святкування 9 травня

Прем'єр Роберт Фіцо має стати першим представником Словаччини, який відвідає Кремль з офіційним візитом з моменту вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Роберт Фіцо наступного року поїде до Москви на офіційні урочистості з нагоди завершення Другої світової війни в Європі, які росіяни відзначають 9 травня.

Фіцо підтвердив у середу в соціальних мережах, що господар Кремля Владімір Путін офіційно запросив його в гості і він "із задоволенням прийняв" запрошення.

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Фіцо має стати першим представником Словаччини, який приїде до Кремля з офіційним візитом з моменту вторгнення Росії в Україну. Інші західні лідери також не їздять до Москви. У липні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Путіним у Москві.

Фіцо підкреслив роль Червоної армії і Радянського Союзу в перемозі над фашизмом і перемозі у жорстокій Другій світовій війні. За його словами, громадяни Словацької Республіки "з благоговінням і повагою згадують всі річниці і події, пов'язані зі звільненням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 роках".

Прем'єр-міністр також заявив, що уряд підтримує спадщину боротьби з фашизмом, а також "історичну правду" про Другу світову війну і роль Червоної армії в ній.

"Саме тому в 2025 році уряд Словаччини візьме на себе організацію кількох заходів, які завершаться травневими святкуваннями перемоги над фашизмом.

У дусі вищесказаного, природно, що я, як прем'єр-міністр Словацької Республіки, надзвичайно зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві", – додав Фіцо.

Раніше Фіцо в інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій розповів, що "був би дуже радий" приїхати до Москви на 9 травня.

До того словацький прем'єр казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.

А на початку вересня під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.