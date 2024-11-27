Премьер Роберт Фицо должен стать первым представителем Словакии, который посетит Кремль с официальным визитом с момента вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Роберт Фицо в следующем году поедет в Москву на официальные торжества по случаю завершения Второй мировой войны в Европе, которое россияне отмечают 9 мая.

Фицо подтвердил в среду в социальных сетях, что хозяин Кремля Владимир Путин официально пригласил его в гости, и он "с удовольствием принял" приглашение.

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Фицо должен стать первым представителем Словакии, который приедет в Кремль с официальным визитом с момента вторжения России в Украину. Другие западные лидеры также не ездят в Москву. В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Путиным в Москве.

Фицо подчеркнул роль Красной армии и Советского Союза в победе над фашизмом и победе в жестокой Второй мировой войне. По его словам, граждане Словацкой Республики "с благоговением и уважением вспоминают все годовщины и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией в 1944-1945 годах".

Премьер-министр также заявил, что правительство поддерживает наследие борьбы с фашизмом, а также "историческую правду" о Второй мировой войне и роли Красной армии в ней.

"Именно поэтому в 2025 году правительство Словакии возьмет на себя организацию нескольких мероприятий, которые завершатся майскими празднованиями победы над фашизмом.

В духе вышесказанного, естественно, что я, как премьер-министр Словацкой Республики, чрезвычайно заинтересован в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве", – добавил Фицо.

Ранее Фицо в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой рассказал, что "был бы очень рад" приехать в Москву на 9 мая.

До этого словацкий премьер говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.

А в начале сентября во время посещения Музея Холокоста в городе Середь Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.