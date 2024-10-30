Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій розповів, що "був би дуже радий" приїхати до Москви на 9 травня.

Уривки з інтерв’ю оприлюднила сама пропагандистка, пише "Європейська правда".

Фіцо сказав, що вважає "особистим обов’язком" подякувати "воїнам Червоної армії".

"Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя завершення Другої світової війни і насамперед перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок", – зазначив словацький прем’єр.

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Він також нагадав свої слова про те, що радянський маршал Іван Конєв "заслужив пам'ятник у Словаччині".

Нещодавно Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.

А на початку вересня під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.