У Литві поки не бачать ознак, що катастрофа вантажного літака над Вільнюсом була диверсією

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що поки слідство не бачить ознак того, що несподіване падіння вантажного літака біля аеропорту Вільнюса спричинене диверсійними діями.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Кащюнас зазначив, що відомі на цей час факти та обставини не дають підстав підозрювати диверсію.

"З того, що у нас зараз є і що нам відомо, немає вказівок на те, що це могла бути диверсія", – сказав міністр у спілкуванні з журналістами.

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"Візуальний аналіз свідчить, що зовнішнього впливу на літак, який заходив на посадку, не було. Дослідження "чорних скриньок" покаже, що могло статися всередині. Але перші розмови з членами екіпажу, які вижили, показують, що вони не підозрювали, що щось не так", – продовжив Кащюнас.

Він зазначив, що "нічого не можна виключати", але підстав говорити про зловмисні дії поки немає.

"Якщо ми будемо говорити про причетність ворожої країни, то ця причетність має бути підкріплена точною, деталізованою, перевіреною інформацією. Але усе зводиться до припущень, тоді агресор чи опонент виграє двічі", – наголосив міністр оборони.

Президент Литви раніше зазначив, що поки рано говорити про якісь конкретні версії катастрофи літака над Вільнюсом, але поведінка РФ змушує допускати версії про її причетність.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля