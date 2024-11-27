В Литве пока не видят признаков, что катастрофа грузового самолета над Вильнюсом была диверсией

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что пока следствие не видит признаков того, что неожиданное падение грузового самолета возле аэропорта Вильнюса вызвано диверсионными действиями.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Кащюнас отметил, что известные в настоящее время факты и обстоятельства не дают оснований подозревать диверсию.

"Из того, что у нас сейчас есть и что нам известно, нет указаний на то, что это могла быть диверсия", – сказал министр в общении с журналистами.

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"Визуальный анализ свидетельствует, что внешнего воздействия на самолет, который заходил на посадку, не было. Исследование "черных ящиков" покажет, что могло произойти внутри. Но первые разговоры с выжившими членами экипажа показывают, что они не подозревали, что что-то не так", – продолжил Кащюнас.

Он отметил, что "ничего нельзя исключать", но оснований говорить о злонамеренных действиях пока нет.

"Если мы будем говорить о причастности враждебной страны, то эта причастность должна быть подкреплена точной, детализированной, проверенной информацией. Но все сводится к предположениям, тогда агрессор или оппонент выигрывает дважды", – подчеркнул министр обороны.

Президент Литвы ранее отметил, что пока рано говорить о каких-то конкретных версиях катастрофы самолета над Вильнюсом, но поведение РФ заставляет допускать версии о ее причастности.

Напомним, грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля