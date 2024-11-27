Хто може очолити "український" напрям за Трампа і як він висловлювався щодо України

Річард Гренелл може стати спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни.

"Недипломат" – так у 2019 році, підсумовуючи перші вісім місяців роботи Річарда Гренелла послом США в Німеччині, писало видання Politico.

Він лояльний до Трампа і вміє досягати результату за будь-яку ціну – те, що об’єднує членів обох адміністрацій обраного президента США.

Більш детально про Річарда Гренелла читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Прибічник "миру" коштом Києва: хто такий Річард Гренелл, якому Трамп може доручити Україну. Далі – стислий її виклад.

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58-річний союзник Трампа, випускник Школи державного управління імені Кеннеді при Гарвардському університеті, практично всю професійну карʼєру присвятив роботі в республіканських штабах та адміністраціях.

За іронією долі Річард Гренелл працював і з тими, хто раніше критикував Дональда Трампа. Та і Гренелл не був винятком, коли у 2016 році критикував майбутнього президента США. Та заради справедливості, його критика була ще досить стриманою.

Зрештою він підтримав саме Трампа як найбільш перспективного кандидата в президенти США.

У травні 2018-го, за адміністрації Трампа, Річард Гренелл почав свою дипломатичну службу – послом Сполучених Штатів у Німеччині.

Щодо недипломатичності Гренелла загалом усе зрозуміло. Але навіть критики визнавали: "недипломат" відносно успішно виконував поставлені Трампом завдання.

Адже німецькі компанії справді скоротили ділові операції з Іраном, Берлін почав говорити про збільшення оборонних витрат, та й з "Північним потоком-2" справа почала рухатись у позитивний для України бік (аж до санкцій наприкінці 2019-го).

Іншим "дипломатичним" епізодом у карʼєрі Гренелла стало його призначення спецпредставником з питань Сербії та Косова.

Якийсь час він поєднував ці дві посади, поки з середини 2020 року не став очільником Національного розвідувального агентства США.

Спочатку Гренеллу пророкували у новій адміністрації Трампа посаду державного секретаря, але днями у ЗМІ припустили, що Гренелл може отримати іншу і потенційно не менш впливову посаду в Білому домі – спецпредставника з питань російсько-української війни.

Ця посада якраз лягає в логіку Трампа домогтись якнайшвидшого "завершення війни в Україні" шляхом переговорів.

І Гренелл виглядає цілком підходящою кандидатурою для вирішення цього завдання.

Про його актуальні погляди на Україну ми знаємо не так багато – зрештою, українським кейсом Гренелл досі не займався.

У 2023 році він згадав війну в Україні в контексті загальної критики американської дипломатії: "Зараз нам потрібна дипломатія з м'язами. Нам потрібно припинити висміювати жорстких дипломатів. Те, що ми бачимо на прикладі України, свідчить про те, що коли дипломати зазнають невдачі, приходять війна і конфлікт".

Серед іншого, Гренелл пропонував включити у майбутню мирну угоду створення "автономних регіонів" з одночасним збереженням територіальної цілісності України, а також відмову запрошувати Україну в НАТО найближчим часом.

Іронічно, що ще у 2014 році Гренелл якраз критикував адміністрацію Обами за надміру мʼяку реакцію на російське вторгнення в Україну та пропонував запросити Київ у НАТО, розширити протиракетний щит на сході Європи та… збільшити фінансування "Радіо Свобода" (вочевидь, для протидії російській пропаганді).

До речі, Гренелл – відкритий гей і навіть називав Трампа "найбільш прогейським президентом в історії США" (щодо чого можна, звісно, сперечатися).

Але можна уявити, як росіянам з їхніми "традиційними цінностями" буде вестися на переговорах з людиною, яка ці "цінності" в їхніх же очах і заперечує.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Прибічник "миру" коштом Києва: хто такий Річард Гренелл, якому Трамп може доручити Україну.