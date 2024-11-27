Кто может возглавить "украинское" направление при Трампе и как он высказывался об Украине

Ричард Гренелл может стать специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны.

"Недипломат" – так в 2019 году, подводя итоги первых восьми месяцев работы Ричарда Гренелла послом США в Германии, писало издание Politico.

Он лоялен к Трампу и умеет добиваться результата любой ценой – то, что объединяет членов обеих администраций избранного президента США.

Более подробно о Ричарде Гренелле читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Сторонник "мира" за счет Киева: кто такой Ричард Гренелл, которому Трамп может поручить Украину. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

58-летний союзник Трампа, выпускник Школы государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском университете, практически всю профессиональную карьеру посвятил работе в республиканских штабах и администрациях.

По иронии судьбы Ричард Гренелл работал и с теми, кто ранее критиковал Дональда Трампа. Да и Гренелл не был исключением, когда в 2016 году критиковал будущего президента США. Но справедливости ради, его критика была еще достаточно сдержанной.

В конце концов он поддержал именно Трампа как наиболее перспективного кандидата в президенты США.

В мае 2018-го, при администрации Трампа, Ричард Гренелл начал свою дипломатическую службу – послом Соединенных Штатов в Германии.

Насчет недипломатичности Гренелла в целом все понятно. Но даже критики признавали: "недипломат" относительно успешно выполнял поставленные Трампом задачи.

Ведь немецкие компании действительно сократили деловые операции с Ираном, Берлин начал говорить об увеличении оборонных расходов, да и с "Северным потоком-2" дело начало двигаться в положительную для Украины сторону (вплоть до санкций в конце 2019-го).

Другим "дипломатическим" эпизодом в карьере Гренелла стало его назначение спецпредставителем по вопросам Сербии и Косово.

Какое-то время он совмещал эти две должности, пока с середины 2020 года не стал главой Национального разведывательного агентства США.

Сначала Гренеллу прочили в новой администрации Трампа должность государственного секретаря, но на днях в СМИ предположили, что Гренелл может получить другую и потенциально не менее влиятельную должность в Белом доме – спецпредставителя по вопросам российско-украинской войны.

Эта должность как раз ложится в логику Трампа добиться скорейшего "завершения войны в Украине" путем переговоров.

И Гренелл выглядит вполне подходящей кандидатурой для решения этой задачи.

О его актуальных взглядах на Украину мы знаем не так много – в конце концов, украинским кейсом Гренелл до сих пор не занимался.

В 2023 году он упомянул войну в Украине в контексте общей критики американской дипломатии: "Сейчас нам нужна дипломатия с мускулами. Нам нужно прекратить высмеивать жестких дипломатов. То, что мы видим на примере Украины, свидетельствует о том, что когда дипломаты терпят неудачу, приходят война и конфликт".

Среди прочего, Гренелл предлагал включить в будущее мирное соглашение создание "автономных регионов" с одновременным сохранением территориальной целостности Украины, а также отказ приглашать Украину в НАТО в ближайшее время.

Иронично, что еще в 2014 году Гренелл как раз критиковал администрацию Обамы за излишне мягкую реакцию на российское вторжение в Украину и предлагал пригласить Киев в НАТО, расширить противоракетный щит на востоке Европы и... увеличить финансирование "Радио Свобода" (очевидно, для противодействия российской пропаганде).

Кстати, Гренелл – открытый гей и даже называл Трампа "самым прогейским президентом в истории США" (насчет чего можно, конечно, спорить).

Но можно представить, как россиянам с их "традиционными ценностями" будет вестись на переговорах с человеком, который эти "ценности" в их же глазах и отрицает.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Сторонник "мира" за счет Киева: кто такой Ричард Гренелл, которому Трамп может поручить Украину.