Чорні скриньки літака DHL відправлять на розшифровку до Німеччини

Чорні скриньки літака DHL, що розбився у Вільнюсі в понеділок, 25 листопада вранці, планують відправити до Німеччини для розшифровки.

Про це повідомила очільник відділу розслідування авіакатастроф та інцидентів Міністерства юстиції Литви Лаурінас Науйокайтіс, передає LRT, цитує "Європейська правда".

Як відомо, у середу 27 листопада на місці падіння вантажного літака у Вільнюсі почала працювати команда фахівців з кількох країн.

"Ми плануємо відправити її до Німеччини, але ще чекаємо відповіді від органів досудового розслідування, оскільки вони призначають посадових осіб для супроводу чорних скриньок. Швидше за все, ми плануємо мати якісь дані до п'ятниці", – розповів він.

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За його словами, фахівцям не складе труднощів витягти всі дані з чорних скриньок, оскільки вони не зазнали значних пошкоджень.

У Німеччину їх направлять у зв’язку з тим, що у Литві немає лабораторії, придатної для аналізу чорних скриньок. Про це заявив керівник Національного центру управління в кризових ситуаціях.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля