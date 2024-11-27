Черные ящики самолета DHL отправят на расшифровку в Германию

Черные ящики самолета DHL, разбившегося в Вильнюсе в понедельник, 25 ноября утром, планируют отправить в Германию для расшифровки.

Об этом сообщила глава отдела расследования авиакатастроф и инцидентов Министерства юстиции Литвы Лауринас Науйокайтис, передает LRT, цитирует "Европейская правда".

Как известно, в среду 27 ноября на месте падения грузового самолета в Вильнюсе начала работать команда специалистов из нескольких стран.

"Мы планируем отправить ее в Германию, но еще ждем ответа от органов досудебного расследования, поскольку они назначают должностных лиц для сопровождения черных ящиков. Скорее всего, мы планируем иметь какие-то данные до пятницы", – рассказал он.

Реклама:

По его словам, специалистам не составит труда извлечь все данные из черных ящиков, поскольку они не получили значительных повреждений.

В Германию их направят в связи с тем, что в Литве нет лаборатории, пригодной для анализа черных ящиков. Об этом заявил руководитель Национального центра управления в кризисных ситуациях.

Напомним, грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправили из Литвы.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля