ЗМІ: Німеччина повторно розгорне Patriot у Польщі

Німеччина готується тимчасово передислокувати свою систему протиповітряної оборони Patriot до Польщі.

Про це стало відомо німецькій агенції DPA, передає "Європейська правда".

Місія німецьких збройних сил з охорони повітряного простору Польщі має розпочатися в січні.

План передбачає тимчасове розміщення солдатів і систем озброєння в районі Жешува на південному сході Польщі, а підготовча розвідка має розпочатися найближчими днями.

Реклама:

Німецькі Patriot раніше вже були розгорнуті в Польщі з січня до листопада 2023 року.

Близько 320 військовослужбовців Бундесверу експлуатували три комплекси Patriot у двох місцях поблизу Замосця, за 33 кілометри на захід від українського кордону, для захисту повітряного простору країни після того, як наприкінці 2022 року в результаті ракетного удару по польському прикордонному селу загинуло двоє людей.

Польща слугує важливим логістичним вузлом для західної військової допомоги Києву.

Центральним пунктом для транспортування військових вантажів є аеропорт поблизу Жешува, який зараз захищають американські підрозділи Patriot і в якому розміщуються американські солдати.

Як повідомлялося, польська сторона активно закуповує Patriot у США.