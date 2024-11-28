СМИ: Германия повторно развернет Patriot в Польше

Германия готовится временно передислоцировать свою систему противовоздушной обороны Patriot в Польшу.

Об этом стало известно немецкому агентству DPA, передает "Европейская правда".

Миссия немецких вооруженных сил по охране воздушного пространства Польши должна начаться в январе.

План предусматривает временное размещение солдат и систем вооружения в районе Жешува на юго-востоке Польши, а подготовительная разведка должна начаться в ближайшие дни.

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Немецкие Patriot ранее уже были развернуты в Польше с января по ноябрь 2023 года.

Около 320 военнослужащих Бундесвера эксплуатировали три комплекса Patriot в двух местах вблизи Замостья, в 33 километрах к западу от украинской границы, для защиты воздушного пространства страны после того, как в конце 2022 года в результате ракетного удара по польскому пограничному селу погибли два человека.

Польша служит важным логистическим узлом для западной военной помощи Киеву.

Центральным пунктом для транспортировки военных грузов является аэропорт вблизи Жешува, который сейчас защищают американские подразделения Patriot и в котором размещаются американские солдаты.

Как сообщалось, польская сторона активно закупает Patriot у США.