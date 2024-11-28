Європарламент закликав надати Україні Taurus і більше Patriot на тлі "нової фази у війні"

Депутати Європарламенту закликають міжнародну спільноту вжити швидких і рішучих заходів у відповідь на тривожну ескалацію загарбницької війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба Європарламенту.

У резолюції, ухваленій у четвер 390 голосами "за", 135 "проти" при 52 "утрималися", парламент засудив використання Росією північнокорейських військ проти української армії та випробування нею нових балістичних ракет в Україні.

Ці нещодавні ескалаційні кроки є новою фазою у війні та новим ризиком для безпеки Європи в цілому, стверджують депутати Європарламенту, закликаючи ЄС та інших партнерів України відреагувати на них відповідним чином.

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Наполягаючи на тому, що "жодні переговори щодо України не можуть відбуватися без України", депутати Європарламенту закликають ЄС працювати над досягненням якомога ширшої міжнародної підтримки України та визначенням мирного вирішення війни.

Парламент закликає ЄС та держави-члени долучитися до імплементації української "формули миру" та створення необхідних умов для проведення другого Саміту з питань миру, в тому числі шляхом залучення країн Глобального Півдня.

Засуджуючи Іран, Білорусь та Північну Корею за військову підтримку Росії, депутати Європарламенту закликають країни-члени ЄС ще більше посилити режим санкцій проти цих країн.

Євродепутати також закликають Пекін припинити всю військову допомогу або допомогу подвійного призначення, яку він надає Росії, додаючи, що відмова змінити курс ризикує серйозно вплинути на двосторонні відносини між ЄС і Китаєм. Натомість Китай міг би використати свій значний вплив на Північну Корею та Росію, щоб допомогти зменшити напруженість, кажуть вони.

Резолюція вимагає від Ради розширити санкції проти Росії, зокрема проти секторів, що мають особливе економічне значення, таких як металургійний, ядерний, хімічний, сільськогосподарський і банківський сектори, а також проти російської сировини.

Євродепутати просять ЄС та його держави-члени посилити військову підтримку України, в тому числі шляхом надання літаків, ракет дальнього радіуса дії, включаючи ракети Taurus, сучасних систем протиповітряної оборони, включаючи Patriot і SAMP/T та боєприпасів, а також ПЗРК, артилерії та навчальних програм для українських сил.

Євродепутати привітали рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати новітні ракетні системи по військових цілях на території Росії і закликають ЄС та його держави-члени вжити аналогічних заходів.

Підкреслюючи спільний стратегічний інтерес у підтримці України, вони закликають ЄС та його держави-члени взаємодіяти з новою адміністрацією у Вашингтоні для зміцнення взаємовигідного трансатлантичного співробітництва.

Нагадаємо, глави урядів Данії, Естонії, Латвії, Норвегії, Польщі, Швеції та Фінляндії за підсумками саміту у резиденції шведського прем’єр-міністра Харпсунд у середу, 27 листопада, пообіцяли збільшити підтримку України.

А міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Україна потребує грошей, інвестованих у власну військову промисловість, а не іноземних військ, щоб вести війну проти Росії.