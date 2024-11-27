Нордично-Балтійські держави обіцяють більшу підтримку Україні "в найближчі місяці"

Глави урядів Данії, Естонії, Латвії, Норвегії, Польщі, Швеції та Фінляндії за підсумками саміту у резиденції шведського прем’єр-міністра Харпсунд у середу, 27 листопада, пообіцяли збільшити підтримку України.

Про це йдеться у спільній декларації саміту, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Сім Нордично-Балтійських держав заявили про готовність нести відповідальність за євроатлантичну безпеку "на тлі серйозних загроз і викликів" та посилення колективних зусиль "для забезпечення безпеки нас самих і всіх наших членів Альянсу".

"Ми посилимо нашу підтримку України. Наші країни є найбільшими донорами військової допомоги Україні на душу населення і наша підтримка не похитнеться", – запевняють лідери держав.

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Вони, серед іншого, обіцяють "у найближчі місяці" збільшити фінансування української оборонної промисловості та інвестиції в надання Україні більшої кількості боєприпасів.

Також глави урядів Нордично-Балтійських країн підтвердили підтримку "Плану перемоги" України та назвали Росію "найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці в довгостроковій перспективі".

"Ми будемо працювати разом, щоб стримувати, кидати виклик і протидіяти агресивним і вкрай конфронтаційним діям Росії, а також забезпечити її повну міжнародну відповідальність за злочин агресії", – йдеться в декларації.

Нагадаємо, минулого місяця прем’єр-міністри Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції на саміті Україна – Північна Європа висловили зацікавленість у подальшій співпраці з українською оборонною промисловістю.

Конкретні кроки в цьому напрямку вже зробила Данія, а Норвегія пообіцяла долучитись до такої моделі підтримки України.

Швеція також анонсувала, що невдовзі оголосить про виділення значних коштів на розробку і виробництво Україною власної далекобійної зброї.