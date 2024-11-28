Путін похвалив проросійську владу Грузії за "мужність"

Хазяїн Кремля Владімір Путін заявив, що "здивований мужністю", з якою уряд проросійської партії влади "Грузинська мрія" відстоює свою позицію, але заперечив втручання у внутрішні справи Грузії.

Слова Путіна цитує російська пропагандистська агенція ТАСС, пише "Європейська правда".

Росіянин заявив, що після початку "подій" у Грузії – яких саме, він не уточнив, – "з подивом на це все дивився і спостерігав".

"У нас немає з ними відносин, із керівництвом Грузії, жодних. Але я просто дивувався їхній мужності і характеру, які вони проявляли для того, щоб відстояти свою точку зору", – сказав він.

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Путін також стверджує, що Росія "на офіційному рівні" не втручається у внутрішньополітичні процеси в Грузії.

"Не ліземо взагалі, просто не доторкаємося до цього", – так він сформулював свою думку.

Нагадаємо, в останні місяці партія влади Грузії ухвалила низку законопроєктів, які в ЄС і США розцінили як відкат від демократії, заявивши про перегляд відносин з офіційним Тбілісі.

Після парламентських виборів, які опозиція не визнала, і затвердження нового уряду грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив, що Грузія на кілька років сама призупиняє переговори про вступ до ЄС.