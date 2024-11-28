Путин похвалил пророссийские власти Грузии за "мужество"

Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что "удивлен мужеством", с которым правительство пророссийской партии власти "Грузинская мечта" отстаивает свою позицию, но отрицает вмешательство во внутренние дела Грузии.

Слова Путина цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС, пишет "Европейская правда".

Россиянин заявил, что после начала "событий" в Грузии – каких именно, он не уточнил, – "с удивлением на это все смотрел и наблюдал".

"У нас нет с ними отношений, с руководством Грузии, никаких. Но я просто удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляли для того, чтобы отстоять свою точку зрения", – сказал он.

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Путин также утверждает, что Россия "на официальном уровне" не вмешивается во внутриполитические процессы в Грузии.

"Не лезем вообще, просто не прикасаемся к этому", – так он сформулировал свое мнение.

Напомним, в последние месяцы партия власти Грузии приняла ряд законопроектов, которые в ЕС и США расценили как откат от демократии, заявив о пересмотре отношений с официальным Тбилиси.

После парламентских выборов, которые оппозиция не признала, и утверждения нового правительства грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия на несколько лет сама приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС.