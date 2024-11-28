Рада Україна-НАТО зустрінеться в грудні

Наступна зустріч Ради Україна-НАТО запланована на 3 грудня, коли в Брюсселі відбудеться засідання на рівні міністрів закордонних справ Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в програмі заходу.

Рада Україна-НАТО, як випливає з програми, відбудеться ввечері 3 грудня.

На ній, імовірно, буде присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перед цим зустрінеться з генсеком Альянсу Марком Рютте.

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Нагадаємо, Рада Україна-НАТО є форумом для консультацій між членами Альянсу і Україною з питань безпеки, що становлять спільний інтерес, зокрема щодо загарбницької війни Росії.

Її створили за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі у липні 2023 року.

Востаннє Рада Україна-НАТО збиралась на рівні послів 26 листопада через запуск Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності по Дніпру минулого тижня.

Її учасники "підтвердили свою підтримку Україні" та назвали запуск ракети черговою спроба Росії тероризувати цивільне населення в Україні і залякати тих, хто підтримує Україну.