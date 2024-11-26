Рада Україна-НАТО зібралась через "Орєшнік" і підтвердила підтримку Києва

Під час зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні послів у вівторок, 26 листопада, сторони обговорили запуск Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності по Дніпру минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Альянсу.

На зустрічі Ради Україна-НАТО по відеозв’язку виступали представники українського військового командування. Учасники, як зазначається, "підтвердили свою підтримку Україні".

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"Атака, яка була спрямована на Дніпро, розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення в Україні і залякати тих, хто підтримує Україну, яка захищається від незаконної і неспровокованої агресії Росії", – додали в НАТО.

Там також нагадали попередню позицію Альянсу, згідно з якою застосування експериментальної балістичної ракети Росією "не змінить хід конфлікту і не відверне союзників НАТО від підтримки України".

Зустріч Ради Україна-НАТО скликали минулого тижня у зв'язку з першим застосуванням Росією по території України експериментальної балістичної ракети, яку росіяни охрестили "Орєшніком".

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше зазначав, що в Києві сподіваються на "конкретні, змістовні результати" після проведення Ради Україна-НАТО.

Після удару "Орєшніка" Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти зі зміцненням протиповітряної оборони для захисту від подібних балістичних ракет.