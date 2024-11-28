У Грузії збираються протести після замороження владою руху в ЄС

У великих містах Грузії громадяни в четвер, 28 листопада, вийшли на вулиці на знак протесту проти рішення "Грузинської мрії" призупинити процес євроінтеграції до кінця 2028 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють "Эхо Кавказа" та SOVA.news.

У Тбілісі протестувальники зібрались біля центрального офісу "Грузинської мрії", заявляючи, що заява премʼєра Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів про вступ до ЄС порушує Конституцію.

Частина учасників акції протесту, яку організували через соціальні мережі, також зібралася біля будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі.

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У Кутаїсі, за повідомленнями ЗМІ, протестувальники перекрили дорогу перед офісом партії влади, а в Батумі – зібралися і на центральній площі.

За інформацією Interpressnews, на місце протестів уже мобілізували правоохоронців, причому в Кутаїсі затримали кількох людей після сутичок із поліцією.

Після парламентських виборів 26 жовтня, які опозиція не визнала, і затвердження нового уряду грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив, що Грузія на кілька років сама призупиняє переговори про вступ до ЄС.

Цьому передувало ухвалення владою Грузії низки законопроєктів, які в ЄС і США розцінили як відкат від демократії, заявивши про перегляд відносин з офіційним Тбілісі.