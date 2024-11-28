В Грузии собираются протесты после замораживания властями движения в ЕС

В крупных городах Грузии граждане в четверг, 28 ноября, вышли на улицы в знак протеста против решения "Грузинской мечты" приостановить процесс евроинтеграции до конца 2028 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают "Эхо Кавказа " и SOVA.news.

В Тбилиси протестующие собрались возле центрального офиса "Грузинской мечты", заявляя, что заявление премьера Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в ЕС нарушает Конституцию.

Часть участников акции протеста, которую организовали через социальные сети, также собралась у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

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В Кутаиси, по сообщениям СМИ, протестующие перекрыли дорогу перед офисом партии власти, а в Батуми – собрались и на центральной площади.

По информации Interpressnews, на место протестов уже мобилизовали правоохранителей, причем в Кутаиси задержали нескольких человек после столкновений с полицией.

После парламентских выборов 26 октября, которые оппозиция не признала, и утверждения нового правительства грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия на несколько лет сама приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС.

Этому предшествовало принятие властями Грузии ряда законопроектов, которые в ЕС и США расценили как откат от демократии, заявив о пересмотре отношений с официальным Тбилиси.