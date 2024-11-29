Як вплив TikTok і Telegram допомагають повалити "стару владу" Румунії

Результати першого туру президентських виборів у Румунії шокували всіх: міжнародну спільноту, експертні середовища, соціологів та самих румунів.

Стало очевидно, що соціологічні дослідження грубо помилилися, вже після оприлюднення екзитполів, коли не помічений дослідниками електоральних настроїв незалежний ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску опинився в них на третьому місці.

Та 25 листопада підрахунок голосів остаточно зруйнував оцінки соціологів – Джорджеску посів перше місце на перегонах.

Такий сенсаційний результат змушує переглянути не лише загальний прогноз щодо переможця президентських виборів, але й прогнози на парламентські вибори, які пройдуть вже цими вихідними – 1 грудня.

Реклама:

Про те, що допомогло Джорджеску здобути проміжну перемогу і чи немає тут іноземного впливу, читайте в статті керуючого партнера компанії PGR Consulting Group LLC Руслана Рохова TikTok, що змінює Румунію: як сусіди долають "злам демократії" напередодні виборів до парламенту. Далі – стислий її виклад.

Майже одразу після завершення першого туру виборів президента журналіст G4Media.ro Штефан Лефтер опублікував журналістське розслідування феноменального успіху Келіна Джорджеску.

Завдяки великій кількості організованих "волонтерів" і стратегії використання алгоритмів соціальних мереж кампанія Джорджеску практично продемонструвала, як сучасна пропаганда може вплинути на зміну електорального ландшафту за дуже короткий час, чого не вдалося відобразити жодному соціологічному дослідженню.

Цим питанням вже занепокоїлася Вища рада оборони Румунії, яка 28 листопада провела засідання під головуванням президента Клауса Йоганніса.

Там зафіксували порушення виборчого законодавства, адже один із кандидатів (нескладно здогадатися, хто саме) отримав вигоду через пільговий режим, який надала йому платформа TikTok, не позначивши його як політичного кандидата.

Таким чином, видимість цього кандидата значно зросла порівняно з іншими, які були визнані алгоритмами TikTok кандидатами на президентських виборах.

Увечері 25 листопада понад тисячу молодих людей зібралися на Університетській площі Бухареста на демонстрацію проти можливого здобуття Джорджеску президентської посади.

Під час протесту молодь скандувала гасла: "Путін, не забувай, Румунія не твоя", "Якщо ми будемо разом, ми врятуємо країну від Джорджеску".

До цього Національна аудіовізуальна рада Румунії закликала Європейську комісію розслідувати роль TikTok у голосуванні через, за ​​її словами, "підозри в маніпуляції громадською думкою".

Віцепрезидент Ради Валентин Александру Жукан заявив, що, на його думку, алгоритми платформи посилювали матеріали, сприятливі для одного кандидата, і платформі TikTok не вистачало прозорості щодо того, хто спонсорував передвиборчий контент.

А 1 грудня – парламентські вибори у Румунії.

Сенсаційний успіх Джорджеску робить реальним сценарій, коли у трьох прозахідних партій (PNL, PSD та USR) може не вистачити голосів для створення більшості. Порятунком для них може стати партія угорців UDMR, якщо їй вдасться мобілізувати угорську меншину та пройти до парламенту.

На тлі парламентських виборів, де також можливі сенсації, другий тур виборів президентських видається цілком передбачуваним.

Все виглядає так, що прозахідні виборці мобілізуються проти Джорджеску і новим президентом стане Елена Ласконі.

Втім, за тиждень, що відділяє парламентські вибори від другого туру президентських, багато чого ще може змінитися.

А головне, перший тур продемонстрував, наскільки грізним інструментом прямої взаємодії з електоратом стали TikTok та Telegram. І це обов'язково треба врахувати Україні.

Докладніше – в матеріалі Руслана Рохова TikTok, що змінює Румунію: як сусіди долають "злам демократії" напередодні виборів до парламенту.