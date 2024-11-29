Как влияние TikTok и Telegram помогают свергнуть "старую власть" Румынии

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии шокировали всех: международное сообщество, экспертную среду, социологов и самих румын.

Стало очевидно, что социологические исследования грубо ошиблись, уже после обнародования экзитполов, когда не замеченный исследователями электоральных настроений независимый ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску оказался в них на третьем месте.

Но 25 ноября подсчет голосов окончательно разрушил оценки социологов – Джорджеску занял первое место в гонке.

Такой сенсационный результат заставляет пересмотреть не только общий прогноз относительно победителя президентских выборов, но и прогнозы на парламентские выборы, которые пройдут уже в эти выходные – 1 декабря.

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О том, что помогло Джорджеску одержать промежуточную победу и нет ли здесь иностранного влияния, читайте в статье управляющего партнера компании PGR Consulting Group LLC Руслана Рохова TikTok, который меняет Румынию: как соседи справляются с "взломом демократии" перед выборами в парламент. Далее – краткое ее изложение.

Почти сразу после завершения первого тура выборов президента журналист G4Media.ro Штефан Лефтер опубликовал журналистское расследование феноменального успеха Келина Джорджеску.

Благодаря большому количеству организованных "волонтеров" и стратегии использования алгоритмов социальных сетей кампания Джорджеску практически продемонстрировала, как современная пропаганда может повлиять на изменение электорального ландшафта за очень короткое время, чего не удалось отразить ни одному социологическому исследованию.

Этим вопросом уже обеспокоился Высший совет обороны Румынии, который 28 ноября провел заседание под председательством президента Клауса Йоханниса.

Там зафиксировали нарушение избирательного законодательства, ведь один из кандидатов (несложно догадаться, кто именно) получил выгоду через льготный режим, который предоставила ему платформа TikTok, не обозначив его как политического кандидата.

Таким образом, видимость этого кандидата значительно возросла по сравнению с другими, которые были признаны алгоритмами TikTok кандидатами на президентских выборах.

Вечером 25 ноября более тысячи молодых людей собрались на Университетской площади Бухареста на демонстрацию против возможного получения Джорджеску президентской должности.

Во время протеста молодежь скандировала лозунги: "Путин, не забывай, Румыния не твоя", "Если мы будем вместе, мы спасем страну от Джорджеску".

До этого Национальный аудиовизуальный совет Румынии призвал Европейскую комиссию расследовать роль TikTok в голосовании из-за, по ее словам, "подозрений в манипуляции общественным мнением".

Вице-президент Совета Валентин Александру Жукан заявил, что, по его мнению, алгоритмы платформы усиливали материалы, благоприятные для одного кандидата, и платформе TikTok не хватало прозрачности относительно того, кто спонсировал предвыборный контент.

А 1 декабря – парламентские выборы в Румынии.

Сенсационный успех Джорджеску делает реальным сценарий, когда у трех прозападных партий (PNL, PSD и USR) может не хватить голосов для создания большинства. Спасением для них может стать партия венгров UDMR, если ей удастся мобилизовать венгерское меньшинство и пройти в парламент.

На фоне парламентских выборов, где также возможны сенсации, второй тур выборов президентских кажется вполне предсказуемым.

Все выглядит так, что прозападные избиратели мобилизуются против Джорджеску и новым президентом станет Елена Ласкони.

Впрочем, за неделю, отделяющую парламентские выборы от второго тура президентских, многое еще может измениться.

А главное, первый тур продемонстрировал, насколько грозным инструментом прямого взаимодействия с электоратом стали TikTok и Telegram. И это обязательно надо учесть Украине.

Подробнее – в материале Руслана Рохова TikTok, который меняет Румынию: как соседи справляются с "взломом демократии" перед выборами в парламент.