Посольство України з’ясовує ситуацію із затриманням українця у Словаччині

Посольство України у Словаччині не отримувало повідомлень щодо затримання громадянина України у зв’язку із розслідуванням загрози критичній інфраструктурі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Укрінформу, передає "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, станом на четвер, 28 листопада, до посольської установи в Словаччині не надходила інформація щодо затримання громадянина України.

Відтак, установа звернулася до словацьких компетентних органів для з’ясування ситуації.

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"Справа перебуває на контролі", – запевнили у МЗС.

Напередодні, 28 листопада, керівник Словацької служби інформації Павел Гаспар заявив, що словацькі правоохоронці затримали двох громадян України у межах розслідування хвилі мінувань і загроз критичній інфраструктурі. За його словами, затримання відбулося ще 26 листопада.

Тоді ж словацькі повідомили про затримання українця в місті Міхаловце на сході Словаччини, а також про обшуки в іншого громадянина України в селі Вінне неподалік.